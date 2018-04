Agenten bekogeld in Anderlecht: 1 opgepakt

Het gerecht heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt agenten vanop een flatgebouw te hebben bekogeld met stenen. Dat meldt het Brusselse parket. De feiten vonden de afgelopen maanden plaats, het parket was al een onderzoek gestart omwille van poging tot doodslag.

De man die nu is opgepakt, werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst maar het is nog niet duidelijk of hij nog steeds in de cel zit. Volgens het Brusselse parket is er ook al sinds januari een specifieke aanpak voorzien voor de incidenten in de Peterboswijk.

Er zijn de laatste tijd veel problemen in dezelfde wijk. Zo werden er zondagavond werd nog een aantal controleurs van de MIVB aangevallen in de wijk.

Voor dat incident werd één persoon opgepakt maar die werd na verhoor opnieuw vrijgelaten. Voor het incident waarbij gisteren een VRT tv-ploeg werd bekogeld, werden nog geen verdachten opgepakt.

