Agent vrijgesproken na racistische foto Jinnih Beels

De Mechelse correctionele rechtbank heeft de 37-jarige Bert V.L. vrijgesproken, de politieman die beschuldigd werd van het verspreiden van en het aanzetten tot racisme. De man maakte een bewerkte foto van Jinnih Beels, ex-commissaris van de Mechelse politie, en deelde hem via WhatsApp. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden cel en een geldboete van 1.200 euro, maar de rechter oordeelde dat er niet met zekerheid gesproken kan worden over aanzetten tot haat en geweld.

Bert V.L., de politieman uit de zone Mechelen-Willebroek, deelde een foto van Jinnih Beels met de tekst 'En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jouw kleur staat me niet aan'. Het parket noemde de feiten zeer ernstig. "Deze foto met die tekst zet aan tot discriminatie ten aanzien van Jinnih Beels en alle andere mensen met getaande huid", klonk het.

De agent werd door de korpsleiding voorlopig geschorst toen de feiten aan het licht kwamen. De politiezone Mechelen-Willebroek stelde zich burgerlijke partij en vroeg één symbolische euro.

In eerste instantie verklaarde V.L. dat hij zijn collega's wilde sensibiliseren, daarna zei hij dat het om een grap ging. "Hij wilde helemaal niet aanzetten tot discriminatie of haat, het was gewoon een zeer misplaatste grap, een oliedomme actie van mijn cliënt", klonk het bij meester Frédéric Thiebaut.

Vrijspraak

Bert V.L. kreeg in de rechtbank wel een uiteenzetting over racisme te horen, maar kreeg daarna geen straf. De juridische vrijspraak kwam er op basis van twijfel, het zou niet zeker zijn dat hij wilde aanzetten tot haat en geweld. De rechter oordeelde wel dat de agent racistisch was en hoofdinspecteur onwaardig is.

