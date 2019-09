Agent in levensgevaar na interventie in Luik

In Luik is een agent levensgevaarlijk gewond geraakt bij een interventie van een gewapende man vanochtend rond 08.20 uur. De agent, een vader van drie kinderen, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, daar wordt hij nu nog geopereerd. Volgens het parket is de man hersendood en dus overleden maar de politie ontkent dat. De schutter is neergeschoten en overleden.

De feiten speelden zich af in de rue de Visé in deelgemeente Jupille. Een politiepatrouille wilden een bestuurder van een geparkeerde auto controleren omdat hij leek te slapen achter het stuur. De verdachte zou meteen een wapen getrokken hebben en op een van de agenten geschoten hebben. Volgens RTL Info kreeg de agent een kogel in het hoofd. Hij werd in uiterst kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De andere agent kon zijn dienstwapen trekken en de aanvaller neerschieten. Die is aan zijn verwondingen overleden, bevestigt een politiewoordvoerder.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de straat is afgesloten. Ook het parket is ter plaatse.