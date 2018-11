Agent gewond na mesaanval in Brussel

In Brussel is vanochtend één politieagent gewond geraakt bij een mesaanval. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De dader werd neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats voor het hoofdkantoor van de Brusselse politie, vlakbij de Grote Markt. Een man viel rond 5.30 uur vanochtend een agent aan met een mes, vlakbij het hoofdkantoor van de politie aan de Korenmarkt. De politie kon snel ingrijpen en schoot de man neer. Zowel de dader als de agent werden naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar.

Volgens verschillende bronnen zou de dader 'Allahu Akbar' geroepen hebben toen hij de agent aanviel. Volgens La Dernière Heure wordt de zaak op dit moment behandeld als een terreurdaad, maar de politie van Brussel wil daar op dit moment geen uitspraken over doen. De dader is gekend bij het gerecht om wapenhandel, maar niet omwille van terreur.

De politie vraagt de agenten die vandaag moeten patrouilleren om extra waakzaam te zijn.