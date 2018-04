Agent gewond bij schietoefening

Bij een schietoefening afgelopen vrijdag op domein ‘Goetsenhoven’ in Tienen is één agent levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij werd geraakt door een kogel, normaal gezien worden tijdens oefening nooit echte kogels gebruikt. Er wordt onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren.

De man verkeert niet meer in levensgevaar maar is wel nog ernstig gewond. De oefening maakte deel uit van de opleiding die de politiemensen van deze eenheid voorbereiden op hun delicate en veelal gevaarlijke tussenkomsten.

Situaties nagebootst

De leden van de Speciale Eenheden volgen een strikt programma waarbij realistische situaties moeten worden nagebootst. Daarbij maken zij gebruik van de wapens en munitie die voorzien zijn om bij echte situaties te gebruiken, maar zonder echte kogels. “Het was dus nooit de bedoeling dat bij die bewuste oefening in kwestie met scherp zou geschoten worden”, klinkt het in een mededeling van de federale politie.



Onderzoek wordt gevoerd

“Momenteel wordt een onderzoek gevoerd naar de juiste omstandigheden van dit ongeluk. Een dergelijk onderzoek is bij dergelijke incidenten gebruikelijk en wordt uitgevoerd door het Comité P." De collega’s van DSU zijn zwaar onder de indruk van het gebeuren en worden psychologisch ondersteund.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) betuigt via twitter zijn steun aan de man en zijn familie.

Alle steun aan de politieman van de Speciale Eenheden @federalepolitie die bij een oefening zwaargewond raakte. Onze gedachten zijn bij hem, maar ook bij zijn familie. Deze jongeman zet zich elke dag in voor de samenleving, en we kunnen daarvoor niet genoeg appreciatie opbrengen. https://t.co/Z8omHt2j5r — Jan Jambon (@JanJambon) 16 april 2018

Foto: archief