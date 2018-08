Agent (38) doodgeschoten in Spa, dader opgepakt

In Spa is vannacht een politieagent doodgeschoten. De politie kon intussen al één dader oppakken. De agent zou zijn neergeschoten bij een tussenkomst na een dispuut, zo klinkt het bij Binnenlandse Zaken.

De 38-jarige agent werd vanmorgen omstreeks 02.00 uur doodgeschoten in de Avenue Reine Astrid in Spa, in de provincie Luik. Twee agenten waren opgeroepen voor een interventie naar aanleiding van een dispuut. Eerder werd gemeld dat het om een politiecontrole ging, maar dat zou niet correct zijn.

Na een caféruzie zouden de daders een taxi hebben genomen. Bij controle van die grijze taxi, ontstond de dodelijke schietpartij. De schutter stapte uit en schoot vervolgens de agent dood. De tweede agent loste daarna een tegenschot. Getuigen bevestigen dat er meerdere schoten vielen.

In de Avenue Reine Astrid werd deze voormiddag een veiligheidsperimeter ingesteld. De straat werd afgesloten voor het onderzoek van het parket en er werd ook een ziekenhuishelikopter ingezet.

Dader opgepakt

In een bos vlakbij heeft de politie een dader kunnen oppakken. Het gaat om een 36-jarige Nederlander die gewond is aan de buik. Over zijn motief is nog niets bekend. De anderen verdachten zijn nog op de vlucht en worden gezocht.