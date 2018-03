Afvalophalers: “Slecht dichtgemaakte zakken laten staan"

De afvalintercommunale Intradura gaat vanaf 3 april, na Pasen, zakken zonder degelijk grijppunt niet langer meenemen. Deze zakken blijven voortaan staan met een weigeringssticker op die vertelt dat de zak niet goed dichtgemaakt is. Dat laat Intradura via een persbericht weten aan VTM NIEUWS.

De afvalophalers van Intradura trokken vorig jaar zelf aan de alarmbel. Ze zagen het aantal zakken dat overvol wordt gevuld en met kleefband wordt dichtgemaakt, zienderogen stijgen. Het bestuur van Intradura vond de opmerkingen van haar werknemers gegrond en besloot actie te ondernemen. “Deze zakken vormen een veel grotere lichamelijke belasting van de afvalophalers en het risico op kwetsuren en ziekte is veel groter”, staat er te lezen in het persbericht.

Goed grijppunt

Voor de afvalophalers is het voornamelijk belangrijk om de vuilniszak te kunnen optillen zonder hun lichaam onnodig te belasten. “Een zak zonder grijppunt bovenaan kan je niet met één hand weg van je lichaam opnemen. Dat is de meest veilige manier op vlak van hygiëne en het verlaagt de kans op kwetsuren door scherpe voorwerpen in de zak. Ook ergonomisch gezien betekent een zak met beide armen en tegen de borst optillen, een veel grotere belasting. De afvalophalers tillen dagelijks tonnen afval op. Ervoor zorgen dat zakken, maar ook dozen met papier en karton, correct worden aangeboden, is dus geen overbodige luxe.”

In overleg met de negentien aangesloten gemeenten besliste Intradura dan ook om slecht dichtgemaakte zakken niet langer mee te nemen. De veiligheid van de laders staat voor hen op de eerste plaats, zeggen ze.

Intradura verzorgt het afvalbeheer in de volgende negentien gemeenten: Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wemmel. In alle andere Vlaamse gemeenten verandert er voorlopig niets aan de afvalophaling.

Meer info over het juist aanbieden van je afval, kan je lezen op de website van Intradura: www.intradura.be/nl/hoe-afval-correct-aanbieden