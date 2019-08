In Heusden-Zolder wordt vandaag afscheid genomen van brandweermannen Benni en Chris, die omkwamen in een brand in Beringen. Volg het hier live.

De twee brandweermannen kwamen op 11 augustus om het leven toen ze niet tijdig uit een brandend gebouw geraakten op het ogenblik dat er een ontbranding van de hete rookgassen plaatsvond. Tijdens de interventie geraakte ook een derde brandweerman zwaar gewond.