Omdat het twee dagen lang al meer dan 30 graden is en het ‘s avonds niet meteen afkoelde, kon je afgelopen nacht zwemmen in het West-Vlaamse Wielsbeke. Tussen 22 uur ’s avonds en 1 uur ‘s nachts kon je er zwemmen. Zo'n 400 mensen kwamen er een frisse duik nemen. Er was muziek en vooral de glijbanen waren populair. Ook deze avond kan je er nog langs om af te koelen.