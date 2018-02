Afgelopen nacht was koudste winternacht

Afgelopen nacht was de koudste nacht van de winter tot nog toe. In Ukkel werd om 4 uur -8 graden Celsius gemeten. Het blijft ook de rest van de week koud. Ook elders in het land zijn stevige vriestemperaturen opgetekend.

Om 7 uur bedroegen de minima in Koksijde -7,8°C, in Stabroek -7,7, in Zaventem -10,1, in Kleine Brogel -10,4, in St-Hubert -14,3 en in Elsenborn zelfs -18, aldus Deboosere. De nacht van maandag op dinsdag was ook al de koudste van het huidige winterseizoen.

Ook de komende dagen krijgen we nog meer vriesweer. Vandaag klimt het kwik overdag niet veel hoger dan -2 graden. Deze avond en nacht liggen de minima tussen -­4 graden aan de kust en ­-11 graden in de Hoge Venen, met waarden rond -­5 of ­-6 graden in het centrum van het land. Bovendien staat er een matige tot soms vrij krachtige wind uit het oosten, met rukwinden tot 50 of 60 km per uur.