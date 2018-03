Afbraak uitgesteld door ooievaars

Het OCMW van Damme heeft beslist om de afbraak van het oude rusthuis uit te stellen omdat twee ooievaarskoppels zich op de schoorsteen aan het nestelen zijn. “We starten de werken pas als alle ooievaars vrijwillig vertrokken zijn”, zegt OCMW-secretaris Marc Dalle.

Een deel van het leegstaande rusthuis zou normaal in augustus worden afgebroken, na het bouwverlof. “Door de komst van de ooievaars hebben we de plannen moeten wijzigen”, zegt Dalle. “Eén ooievaarskoppel heeft al een nest gemaakt op één van de schoorstenen, een ander koppel maakt aanstalten om dat te doen. Vorig jaar zat er al een koppel op het stadhuis, die ooievaars en hun jongen zijn tot november gebleven. Ik denk dat de afbraakwerken dus een maand of vier later zullen starten.”

De vogels wegjagen om de werken toch te kunnen laten doorgaan is voor het OCMW geen optie. “Het Sint-Janshospitaal staat al sinds 1249 symbool voor de gastvrijheid in Damme”, zegt Dalle. “Veel inwoners vonden er de vorige eeuwen onderdak en verzorging, en er was ook een boerderij waar dieren met veel zorg werden behandeld. Dus kunnen we het niet maken om de dieren weg te jagen.”

Als de ooievaars zijn vertrokken, maakt het plaats voor de nieuwe dienst toerisme, een ruime polyvalente zaal en vier duplexappartementen.