Advocaten ouders Mawda: "Laaghartige provocatie"

De advocaten van de ouders van Mawda, het tweejarig Koerdisch meisje dat vorige week tijdens een politieachtervolging werd gedood door een politiekogel, noemen de verklaringen van de N-VA in de zaak "laaghartige provocatie".

"Geconfronteerd met de enormiteit van deze feiten en met de rouw van de familie, met de ‘verachtelijke’ aanvallen aan het adres van de ouders door sommige politici, is ons enige nuttige antwoord om te zwijgen", luidt het. "Ze hebben tot doel om ons het belangrijkste te doen vergeten : een meisje van twee jaar is gestorven, gedood door een Belgische politieagent."

De advocaten verwijzen naar een reactie die N-VA-voorzitter Bart de Wever gisteren gaf op het overlijden van het meisje. Hij noemde de ouders mee verantwoordelijk omdat zij hun kind in deze situatie hadden gebracht.

Begrafenis

Het meisje wordt wellicht volgende woensdag 30 mei begraven. De begrafenis vindt plaats om twee uur op de multiconfessionele begraafplaats van Schaarbeek, dat op de kruising van de Jules Bordetlaan en de Everestraat op grondgebied Evere gelegen is.

DNA-onderzoek Het gerecht is ondertussen de DNA-stalen aan het onderzoeken van alle mensen die samen met Mawda en haar gezin in het busje zaten. Het wil dat DNA vergelijken met de DNA-sporen die gevonden werden op de stoel van de chauffeur, in de hoop zo te weten te komen wie er achter het stuur zat. Uit angst voor de mensensmokkelaars zwijgen alle inzittenden daarover. Maar zelfs als de speurders ontdekken wie de bestuurder was, is het nog niet zeker of ze hem ook kunnen vinden, want de meeste mensen die in het busje zaten zijn ondertussen vrijgelaten.