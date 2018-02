Advocaten Gyselbrecht vragen vrijspraak

Op het proces over de Kasteelmoord hebben de advocaten van dokter André Gyselbrecht de vrijspraak gevraagd. Als dat niet kan, vragen ze een milde straf. Gyselbrecht handelde volgens zijn advocaten uit overmacht toen hij de opdracht gaf om zijn schoonzoon van het leven te beroven.

Zijn advocaat Johan Platteau vroeg aan de rechters begrip voor de moeilijke situatie waar zijn cliënt zich in bevond. "Je ziet dat hun vader uw kleinkinderen wil meenemen naar een land ver van hier, om daar buiten de maatschappij en buiten de geneeskunde te leven. Als je ziet dat die vader incest heeft gepleegd, zou u niet onrustig zijn? Hij was ervan overtuigd dat het naar de verdoemenis was als ze naar Australië waren vertrokken."

Angst

De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van overmacht. "Hij leefde met angst, hij begon te flippen als hij het woord Australië hoorde. Die angst was gerechtvaardigd, de psychologen en psychiaters hadden het hem gezegd. Hij heeft die verschrikkelijke situatie nooit gekozen." Platteau vraagt om André Gyselbrecht mild te straffen en hem de hoop op een toekomst niet te ontnemen.

“Volgens de advocaten van Gyselbrecht zijn er enkele verzachtende omstandigheden”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens. “Ze hopen dat die zullen meespelen als hij een straf krijgt.”

(Lees verder onder de video)

“Beperkt onderzoek naar incest”

De andere advocaat van André Gyselbrecht, Filip D’Hont, stelde zich de vraag of zijn cliënt wel een eerlijk proces heeft gekregen. Meester Filip D'Hont verwees naar de elementen die vrijdag en gisteren al aan bod kwamen, zoals het beperkte onderzoek naar de incest en de moraliteit van Stijn Saelens.

"In een land dat zich een moderne rechtstaat wil noemen, zien we ook hoe politie, onderzoeksrechter en parket tussenkomen in de relatie tussen advocaat en cliënt." De verdediging is de rechtbank dankbaar dat ze al hun bedenkingen de afgelopen dagen mochten uiten. "Het gevoel ook eens gehoord te worden is vaak een eerste stap naar lotsaanvaarding."

Maximale celstraf

André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan op het proces terecht voor de moord op Stijn Saelens. Afgelopen vrijdag eistte het openbaar ministerie 30 jaar celstraf voor Gyselbrecht, voor de andere beklaagden werden celstraffen tussen 24 en 28 jaar cel geeïst

Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Foto: archief