Advocaten Ayari zien geen terrorist in hun cliënt

De voormiddag van de tweede procesdag van de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat in Vorst, was hoofdzakelijk voorbehouden voor de pleidooien van de advocaten van Sofien Ayari. Die benadrukten dat Ayari helemaal geen slachtpartij wilde aanrichten of als een martelaar sterven. Ze vroegen om clementie ten aanzien van hun cliënt, die samen met Salah Abdeslam terechtstaat.

"De advocaten van Ayari hebben het dus duidelijk over een andere boeg gegooid", vertelt Faroek Özgünes. "Door te zeggen dat hij geen terrorist is, willen ze vermijden dat hij later nog meegesleurd kan worden in andere terreurprocessen, zoals dat van Parijs en Brussel."

(Lees verder na de video)

"Als Ayari echt had willen sterven als martelaar, wat in sommige extremistische middens toch gezien wordt als het hoogste goed, dan had hij die mogelijkheid", aldus zijn advocaat Isa Gültaslar, die een reeks scenario's aanhaalde waarbij de schietpartij veel doden had kunnen veroorzaken.

"Had veel erger kunnen zijn"

"Ayari en Abdeslam hadden de agenten beneden gehoord, ze hadden ze dus tegemoet kunnen treden en een verrassingsaanval uitvoeren, ze hadden vanuit het raam op de eerste verdieping kunnen schieten. Ze hadden in hun vlucht ook de mogelijkheid om mensen te doden. Op een bepaald moment hebben ze een meisje gekruist en hebben ze tegen haar gezegd dat ze haar niets zouden aandoen. Is dat het gedrag van iemand die dood en vernieling wil zaaien?", klonk het. "Denkt u dat Ayari en Abdeslam in de dagen erna dat ze op de vlucht waren, geen wapensnkonden vinden in Molenbeek? Tuurlijk wel. Maar ze zijn er niet naar op zoek gegaan, ze zijn opgepakt zonder wapens."

Clementie

Eerder had Laura Séverin, de andere advocate van Ayari, ervoor gepleit om haar cliënt vrij te spreken voor moordpoging in een terroristische context. Hoogstens ging het om een poging doodslag, klonk het. Séverin vroeg om clementie ten aanzien van haar cliënt. "Hij was 17 jaar toen Mohamed Bouazizi zichzelf in 2010 in brand stak uit protest tegen het regime van de Tunesische president Ben Ali. Dat was voor hem het teken om zijn leven en de wereld te herbekijken, om te beseffen dat deze wereld op verschillende snelheden draait."

"Hij wou ook zijn woede uitschreeuwen en tegen onrecht vechten. Het is daarom dat hij naar Syrië is getrokken, om het op te nemen tegen de Syrische president Assad, een nieuwe Ben Ali. Hij was het niet eens met alle overtuigingen van Islamitische Staat of alle daden van IS maar voor hem was het wel een manier om de Syrische bevolking te helpen."

Brief moeder

De advocate las ook nog een emotionele brief voor van Ayari's moeder, die benadrukte dat haar zoon gemanipuleerd was en nooit radicaal geweest is.