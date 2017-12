Advocaat zal uitwijzing Kristina (11) aanvechten

De advocaat van het uitgewezen Armeense meisje Kristina (11) en haar gezin zal hun uitwijzing naar Armenië aanvechten. Dat zegt de advocaat aan VTM NIEUWS. Het gezin zal wellicht na de vakantie meer duidelijkheid krijgen.

De elfjarige Kristina zit al acht jaar op school in Eeklo. Begin deze week werd ze samen met haar ouders, haar broer en haar zus opgepakt omdat ze illegaal in het land verblijven en terug naar Armenië moeten. Het gezin verblijft in een terugkeerhuis in Tubeke, waar ze Kerstmis moesten doorbrengen.

Het dossier ligt nu stil omdat veel diensten gesloten zijn door de kerstvakantie, maar hun advocaat laat weten dat hij hun uitwijzing zeker zal aanvechten. Wellicht zal het gezin meer duidelijkheid krijgen na de vakantie.

“Het enige wat wij als verdediging kunnen doen, is een verzoek tot annulering van het inreisverbod van drie jaar. Dat hebben we al ingediend. Nadien zullen we bij de raadkamer in Gent een verzoekschrift neerleggen voor hun vrijlating”, zegt advocaat Marc Sampermans aan VTM NIEUWS. Staatssecretaris Theo Francken wil niet op de zaak reageren omdat het om een individueel dossier gaat.

