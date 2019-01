Advocaat Walter Damen: “Mijn cliënt heeft het onderzoek niet gemanipuleerd“

Gisteren werd Philippe V., de ex-speurder in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, voor de onderzoeksrechter geleid. Volgens zijn advocaat moet hij zijn onschuld niet aantonen of bewijzen, maar zijn er enkel een aantal aspecten in het Bende-onderzoek die hij moet verduidelijken. “Mijn cliënt ontkent met klem dat hij het onderzoek heeft gemanipuleerd”, aldus zijn advocaat Walter Damen.

