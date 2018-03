Advocaat Hardy: "Mijn cliënt is geestesziek"

Op het assisenproces van Renaud Hardy in Tongeren heeft zijn raadsman Frédéric Thiebaut de internering gepleit. “Mijn cliënt lijdt nu nog steeds aan een impulscontrolestoornis”, zei Thiebaut. “De incidenten zijn bijna niet bij te houden. Het zijn allemaal impulsen die hij niet kan controleren.”

"Er is een impulscontrolestoornis bij Hardy. Kijk maar naar de fotografie, de bootjes, de racewagentjes, de hyperseksualiteit. Hardy had ervoor psychopate kenmerken, maar dat was onder controle. Pas na 2010 wordt het een stoornis en groeit die agressie. Ervoor waren er kosten aan. Na 2010 werd het een 'perte totale'.”

“Ik ga niet betwisten dat hij een seriemoordenaar is of dat hij een seksuele sadist is. Die geestesstoornis heeft hij nu nog. Kijk naar zijn gedrag in de gevangenis. De ene tuchtsanctie na de andere", aldus de advocaat.

Niet onder controle

Volgens hem is de impulscontrolestoornis bij Hardy niet onder controle. "Is dit het gedrag van een psychopaat zonder impulscontrolestoornis? Een echte rationele psychopaat zou zich anders gedragen. Die komt hier niet binnen met een grapje over 'Hasselt Hilton'. Zijn totaal misplaatste grapjes op dit proces... Is dit het gedrag van een psychopaat? Dat zijn allemaal impulsen, die hij tot op de dag vandaag niet kan controleren. Hij lijdt nu nog aan een geestesstoornis", verduidelijkte Thiebaut.

Gedragsverslaving

"De stoornis veroorzaakt een gedragsverslaving, de nood om, al dan niet getriggerd door andere zaken, op expeditie te gaan en een willekeurig slachtoffer te vernederen." Om dat te illustreren, had Thiebaut een koevoet meegebracht die in Hardy's koffer lag op het moment dat hij binnen probeerde te raken bij dokteres A.H.

Hardy wordt beschuldigd van een moordpoging op de vrouw. "In de plaats van deze koevoet te gebruiken om binnen te raken, gebruikte hij het hamertje dat we hier al eerder gezien hebben. Als hij dat hamertje in plaats van de koevoet gebruikt, was hij toch niet bij zijn volle verstand? Akkoord dat die feiten gepland en georganiseerd zijn, maar aan de uitvoering schort het toch soms."

Geen medelijden

Thiebaut begon zijn pleidooi door te zeggen dat Hardy niet op zijn medelijden moest rekenen. Hij noemde Hardy een cliënt die niet te regisseren valt. Tijdens deze woorden werd Hardy emotioneel en stak hij zijn hoofd weg tussen zijn handen.

"Maar ik heb mijn taak als verdediging aanvaard en zal ze uitvoeren. Ik draag deze toga met trots en ik vind dat ik deze job moet doen. Ik heb een weinig sympathieke positie. Ik rijd in een peloton zonder ploegmaat met mijnheer Hardy op mijn bagagedrager en met een platte band. Ik ga hier tijdens mijn pleidooi maar één item behandelen, de internering", aldus Thiebaut.