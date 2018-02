Advocaat Dutroux krijgt doodsbedreigingen

Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux, krijgt doodsbedreigingen nadat hij vorige week een boek uitbracht waarin hij ervoor pleit om Dutroux over ten laatste drie jaar vrij te laten. Dat veroorzaakte een storm van kritiek en verwensingen. Dayez krijgt nu politiebescherming.

In het boek ‘Waarom Dutroux vrijlaten?’ pleit advocaat Bruno Dayez voor de vrijlating van zijn cliënt Marc Dutroux. Hij vindt dat niemand langer dan 25 jaar in de cel mag zitten en noemt de behandeling van Dutroux “onmenselijk”. “Een kwarteeuw afgezonderd in een ruimte van negen vierkante meter. Dat lijkt op een marteling of een foltering”, zei hij vorige week aan VTM NIEUWS. Hij beschuldigde de staat er ook van niets gedaan te hebben om zijn vrijlating voor te bereiden, wat ze volgens hem verplicht zijn te doen.

Storm van kritiek

Het boek is nog maar een week uit maar veroorzaakte al een storm van kritiek. Sindsdien krijgt Dayez doodsbedreigingen en nu dus ook politiebescherming. “Ik heb die bescherming gevraagd na de berichten op Facebook van vorige vrijdag”, zegt Dayez telefonisch aan VTM NIEUWS. “Als ik me moet verplaatsen of als ik een publiek optreden doe dan zal er zonder twijfel politiebescherming zijn.”

Dayez snapt niet dat hij persoonlijk wordt aangevallen. “Het is absurd. Een boek is intellectueel werk, dat moet mensen aan het denken zetten. Ze mogen het daar oneens over zijn, maar mijn boek is geen provocatie.”

Beelden Melissa

Marc Dutroux werd op 17 juni 2004 veroordeeld tot levenslang voor de moord op Julie en Melissa, Ann en Eefje en de ontvoering van Sabine en Laetitia. Ook de vader van Melissa reageerde vorige week op het debat over de vervroegde vrijlating van Marc Dutroux. “Dit debat is compleet waardeloos”, zei hij op Facebook. Om zijn punt kracht bij te zetten, deelde hij een video van zijn dochter tijdens een dansoptreden, slechts enkele dagen voor ze ontvoerd werd.