“Marc Dutroux is geen monster. Hij heeft spijt, maar kan die gevoelens niet naar de buitenwereld toe uiten.” Advocaat Bruno Dayez maakte vanavond een opvallende passage in het RTBF-programma ‘Jeudi en Prime’. Hij gaf meer duiding bij de poging van zijn cliënt om in 2021 de voorwaardelijke vrijlating aan te vragen.