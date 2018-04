Advocaat: "Dutroux behandeld als beest"

Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux dreigt ermee de Belgische staat aan te klagen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als het regime van zijn cliënt in de gevangenis van Nijvel niet versoepeld wordt. “Dutroux wordt behandeld als een wild beest”, aldus zijn advocaat.

Het regime van Dutroux werd de laatste twee jaar enigszins versoepeld, maar daar lijkt de gevangenis van Nijvel verandering in te brengen. Dutroux brengt zijn dagen door in isolement. Dayez is van plan om naar de algemene directeur van de gevangenissen te stappen.

Dayez heeft Dutroux beloofd dat hij alles zal proberen om hem tegen 2021 vrij te krijgen. De advocaat heeft naar eigen zeggen de gevangenisdirectie van Nijvel al verschillende keren gevraagd om het regime te versoepelen, maar zonder resultaat. “Alles is gewoon bevroren. De directie ontvangt elke nieuwe vraag van ons, maar doet er gewoon niets mee.”