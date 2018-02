Advocaat agent: "Getekend voor het leven"

Op het proces over de schietpartij in de Driesstraat is de advocate van één van de agenten die betrokken was bij de huiszoeking, aan het woord geweest. Die agent is nog steeds niet opnieuw aan het werk door de zware psychische schok die hij ondervonden heeft door de gebeurtenissen. "Mijn cliënt is voor het leven getekend, net als zovele anderen", pleitte meester Laeila Toomi.

De politieman maakte deel uit van de ploeg speurders die op 15 maart 2016 een huiszoeking zou uitvoeren in de flat in de Driesstraat. De speurders hadden het vermoeden dat de flat niet langer bewoond was, maar stootten op zwaarbewapende tegenstand.

Drie speurders stonden vlakbij de deur van de flat toen vanuit het appartement het vuur op hen werd geopend. De cliënt van meester Toomi stond verder van de deur en trok zich, net als zijn collega's meteen terug. Vanop straat, terwijl hij een gewonde Franse collega beschermde, riep de man versterking op.

"Hij heeft geprobeerd na de feiten het werk te hernemen maar dat is niet gelukt", zei meester Toomi. "Volgens de psychiater heeft hij een zware psychische schok opgelopen door de schietpartij en lijdt hij aan posttraumatische stress. Hij slaapt slecht, vertoont een gebrek aan initiatief en heeft zelfmoordneigingen. Hij zou nog minstens tot maart 2018 arbeidsongeschikt zijn."