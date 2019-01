ACV staakt dinsdag bij Proximus

Het personeel van Proximus zal dinsdag staken. Dat zegt de christelijke vakbond ACV. Door een herstructurering bij het telecombedrijf zijn 1.900 banen bedreigd. Maandag vindt er nog een overleg plaatsen tussen bonden en de directie, maar ACV wil daar niet op wachten.

Vanaf begin volgende week zit de directie van Proximus rond de tafel met de sociale partners. Proximus bevestigde dat er de komende drie jaar 1.900 banen op het spel staan, naast 1.250 geplande aanwervingen. "We willen de transformatie van Proximus versnellen om de uitdagingen van de toenemende digitale wereld aan te kunnen en de toekomst van het bedrijf veilig te stellen", zei CEO Dominique Leroy daarover.

En daarbij zijn gedwongen ontslagen niet uitgesloten, moest Leroy ook toegeven. "We hopen snel duidelijkheid te kunnen bieden", zei ze gisteren nog aan VTM NIEUWS.

De bonden dienden daarom al een stakingsaanzegging in, naar eigen zeggen om personeel in te dekken dat door de ongerustheid een of meerdere dagen thuis wilde blijven. Maar ACV gaat nu nog een stapje verder en gaat effectief staken op dinsdag.

