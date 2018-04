ACV roept op tot staking op 30 april

Het ACV roept op tot een staking op 30 april bij de federale overheid, zo blijkt uit een persbericht. De christelijke vakbond is het beu dat minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) sinds de zomer "de ene na de andere aanval" lanceert op het ambtenarenapparaat, luidt het.

"De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd en het ziektekrediet staat op de helling. Waar moet het naartoe met het federaal openbaar ambt? Daarover ontbreekt het de minister aan visie", zegt het ACV.

"In het regeerakkoord kreeg minister Vandeput de opdracht om met een redesign de federale overheid slanker en efficiënter te maken. Dat zou nog eens een besparing van 500 miljoen euro met zich meebrengen. Na vier jaar is er echter nog bijna niets bespaard, en dus begint de minister in het wilde weg en met de botte bijl te hakken en te snoeien in datgene wat het openbaar ambt nu nog aantrekkelijk maakt", zegt de vakbond nog.

Het ACV roept zijn leden op om op 30 april, een brugdag, het werk neer te leggen en de diensten gesloten te houden. In de maand mei volgen er nog meer acties, waarschuwt de vakbond.