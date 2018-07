Activisten dringen slachthuis Tielt binnen

Een zestigtal dierenrechtenactivisten is om vijf uur vanochtend binnengevallen in het exportslachthuis in Tielt. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Alle actievoerders zijn opgepakt, er vielen geen gewonden.

De Franse actiegroep 269 Libération Animale viel vanochtend binnen in het slachthuis. De Franse en Belgische actievoerders namen een varken mee en ketenden zich vast uit protest tegen de vleesindustrie. De politie kon alle zestig actievoerders arresteren.

Video Op haar Facebookpagina deelde de dierenrechtenorganisatie 269 Libération Animale foto's en een video van de actie. Op de beelden is te zien hoe ze een varken het slachthuis buiten dragen. Vervolgens ketenden de actievoerders zicht vast.

Animal Rights Begin vorig jaar kwam het slachthuis al in opspraak. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakte toen undercoverbeelden in het slachthuis. Een maand lang filmde een medewerker in het geheim hoe varkens gruwelijk behandeld worden, in alle stadia van het slachtproces. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet het slachthuis tijdelijk de deuren sluiten. Er werd een plan opgesteld om dierenmishandeling in de toekomst te vermijden. Zo werden er extra camera's in het slachthuis geïnstalleerd.

