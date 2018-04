Acties bij Lidl breiden uit: alle distributiecentra geblokkeerd

De vijf distributiecentra van supermarktketen Lidl in België zijn geblokkeerd. Vanavond werd ook het centrum in Sint-Niklaas, in Oost-Vlaanderen, door de socialistische vakbond geblokkeerd, zo bevestigt gewestelijk secretaris van de socialistische bediendebond (BBTK) Bart Leybaert.

"We hebben net een stakingspost opgericht. De uitgaande vrachtwagens worden geblokkeerd", aldus Leybaert. Hij benadrukt dat het gaat om een actie van de plaatselijke afdeling, BBTK Waasland.

Bij de blokkades van de twee andere Vlaamse distributiecentra, in Genk en Wevelgem, ging het initiatief voornamelijk uit van de Franstalige vleugel SETCa. Ook de distributiecentra in Courcelles en Marche worden door de vakbond geblokkeerd.

Hoge werkdruk Bij Lidl zijn er al dagenlang acties uit onvrede met de te hoge werkdruk. Een directievoorstel voor een tijdelijke oplossing wordt dezer dagen aan de werknemers voorgelegd. De christelijke en de liberale vakbond verdedigen het voorstel bij hun achterban, maar de socialistische bond neemt geen genoegen met de tekst. Hij betreurt dat het maar geldt voor zes maanden.

Het is nog afwachten hoeveel Lidl-winkels morgen gesloten zullen blijven. Vrijdag en zaterdag waren dat er telkens zowat honderd, of ongeveer een derde van alle Belgische winkels.

