Actie Zeebrugge: 74 migranten opgepakt

Bij een actie tegen mensensmokkel zijn gisteren 74 transmigranten aangetroffen. De actie werd uitgerold in de haven van Zeebrugge en op de snelwegparking in Jabbeke. De aangetroffen personen werden allemaal ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Eén man die de haven was binnengedrongen, zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

De politiezones Brugge, Damme/Knokke-Heist, Blankenberge, alsook de Scheepvaartpolitie, de Spoorwegpolitie en een grote delegatie van de Interventiekorps en de mobiele teams deden samen het nazicht in omgeving van Zeebrugge. Zij werden bijgestaan door een drone en enkele migratiehonden.

Tegelijkertijd werd door de politiezone Kouter en andere mobiele teams nazicht verricht in aanloop naar de snelwegparking van Jabbeke. Ook de dienst vreemdelingenzaken was op het terrein aanwezig.

In totaal werden 74 personen aangetroffen. Twintig onder hen verklaarden van Algerije te zijn en negentien beweerden uit Libië te komen. De overigen waren onder andere afkomstig van Marokko, Irak, Soedan en Palestina.

Met kusttram naar haven Zeebrugge

De politiediensten konden vaststellen dat grote groepen personen zich verplaatsten met de kusttram in de richting van Zeebrugge met de bedoeling in de haven van Zeebrugge te geraken. De informatie die werd verzameld, zal verwerkt worden zodat gerechtelijke onderzoeken onder leiding van de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie naar de georganiseerde mensensmokkel kunnen worden gevoed.

Eén persoon die de haven was binnengedrongen, werd gedagvaard en zal zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.