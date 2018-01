Actie tegen migranten gelekt aan organisaties

Hulporganisaties zijn getipt over een grote actie tegen transmigranten aan het Noordstation en in het Maximiliaanpark, naar eigen zeggen door regeringsbronnen. De politie houdt er vanavond een grote actie, maar er zijn nog amper migranten te zien. Een linkse organisatie heeft ze weggevoerd en ondergebracht bij gezinnen. "We horen dat de actie hoe dan ook zal doorgaan", zegt VTM NIEUWS-journalist Sean Vanonckelen ter plaatse.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde woensdag politieacties aan in het station en het Maximiliaanpark. De eerste actie zou vanavond plaatsvinden om 20.00 uur, maar sinds 17.00 uur zijn er amper nog vluchtelingen te bespeuren. Dat kon VTM NIEUWS vaststellen.

Regeringsbronnen

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen werd naar eigen zeggen een week geleden al getipt over de politieactie van vanavond, door bronnen binnen de regering.

VTM NIEUWS kreeg voorlopig nog geen officiële politieke reactie. "We horen wel dat als er zo’n actie gepland wordt, er dan heel veel instanties van op de hoogte zijn", zegt VTM NIEUWS-journalist Sean Vanonckelen ter plaatse. "Hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe groter de kans dat een actie gelekt wordt."

Vluchtelingen ondergebracht

Het Burgerplatform heeft alle vluchtelingen ondergebracht bij vrijwilligers. “We doen dit al enkele maanden, maar nu er een politieactie verwacht wordt, zijn we nog meer overtuigd van wat we doen”, zegt Stephanie Pardoen.

De actie zal vanavond hoe dan ook doorgaan, klinkt het bij de politie. Veel migranten zijn er dus niet meer te zien, wel een driehonderdtal sympathisanten. "Ze gaan hier een menselijke ketting vormen. Ze gaan de armen in elkaar haken en een goeie kilometer verder stappen", vertelt Sean Vanonckelen. Er worden ook speeches gegeven, onder andere door de mensenrechtenadvocaat Alexis Deswaef.

Richting Engeland

De vele transmigranten in de buurt van het Noordstation willen hier geen asiel aanvragen. Ze willen naar Engeland en proberen daarom vaak ’s nachts met vrachtwagens langs snelwegparkings naar daar te vluchten.

Afgelopen week werd de federale wegpolitie nog aangevallen door een groep migranten op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden. Twee agenten raakten daarbij gewond. Ook in Rotselaar en Everberg waren er incidenten met migranten en vrachtwagenchauffeurs.

