ACOD dreigt met spoorstaking

De socialistische spoorbond ACOD Spoor dreigt ermee een stakingsaanzegging in te dienen bij het spoor, uit onvrede met de pensioenhervorming. "Maar er is nog geen datum voor een eventuele staking geprikt, we evalueren het dossier dag per dag", benadrukt vakbondsvoorzitter Ludo Sempels.

Het federaal uitvoerend bureau van de vakbond besliste gisteravond om "het secretariaat een mandaat te geven om een stakingsaanzegging in te dienen", aldus Sempels.

Ontevreden over pensioenhervormingen

De onvrede heeft te maken met de pensioenhervormingen van de federale regering. "Door de geplande maatregelen zal geen enkele spooragent nog voor zijn zestigste met pensioen kunnen en zullen alle pensioenen naar beneden worden herzien", klinkt het in een persbericht van CGSP Cheminots, de Franstalige vleugel van de vakbond.

Daar luidt het wel dat een staking midden juni tot de mogelijkheden behoort. De spoorbond is ook voorstander van een intersectorieel actieplan tegen de regeringsaanvallen.