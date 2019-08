Achtervolging door politie eindigt met crash aan afrit E17 in Deerlijk

Een achtervolging door de politie vanuit De Pinte is gisterenavond rond half elf aan de afrit van de E17 in Deerlijk met een crash geëindigd. Twee politie-inspecteurs en de vluchtende Franse automobilist raakten gewond. Waarom de Fransman precies wegvluchtte, is nog niet duidelijk.

Om een nog onduidelijke reden negeerde de Franse bestuurder van een Renault Clio in De Pinte een politiecontrole. De automobilist sloeg op de vlucht en dat was de start van een dolle achtervolging langs de E17 richting Kortrijk. Patrouilles van de politiezones Gavers, Mira, Schelde-Leie en de federale wegenpolitie werkten samen om het vluchtende voertuig tot stilstand te brengen.

Aan de afrit van de E17 richting Kortrijk in Deerlijk eindigde de achtervolging met een crash. De Franse wagen knalde vanachter op een politiecombi van de zone Mira. Door de botsing lag de afrit bezaaid met brokstukken. Zowel de rechterrijstrook als de afrit zijn een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. Waarom de Fransman precies wegvluchtte, is nog niet duidelijk.

Foto: LSI