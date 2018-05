Achtervolging Bergen: meisje stierf toch door kogel

Het tweejarige meisje dat gisteren omkwam bij een politieachtervolging in Bergen, is wel degelijk gestorven door een kogel. Dat bevestigt het parket van Doornik aan VTM NIEUWS. Of het om een politiekogel gaat, kan niet worden uitgesloten.

Eerder zei het parket dat het meisje zeker "niet is gestorven door een politiekogel". Nu blijkt dat het meisje wel degelijk geraakt werd door een kogel, meer nog: ze had een schotwonde in de wang. Dat blijkt uit de autopsie.

Politiekogel

Tijdens de achtervolging beschoot de politie een bestelwagen vol migranten. Nu blijkt dat het meisje is overleden aan een kogel, rijst de vraag of het om een politiekogel gaat, maar dat kan de politie niet bevestigen en wordt nu verder onderzocht.

In de bestelwagen zaten 26 volwassenen en vier kinderen. De politie probeerde het voertuig meermaals te doen stoppen, maar dat lukte niet.

Meerdere schoten afgevuurd

Pas tachtig kilometer verder kon het voertuig uiteindelijk tot stilstand gebracht worden. “Toen de agenten uitstapten, trapte de bestuurder het gaspedaal opnieuw in en probeerde hij politieagenten omver te rijden. Daarom vuurden de agenten meerdere schoten af”, zegt het parket.

Onderzoek naar vrijwillige doodslag

Op een parkeerterrein iets verderop trof de politie het tweejarig meisje zwaargewond aan, met een bebloed gezicht. “Er is nog een ambulance gekomen om haar te redden, maar het kind is vrij snel overleden.”

Terugkeren naar VK

De Iraaks-Koerdische familie van het meisje leefde in het Verenigd Koninkrijk, maar werd uitgewezen naar Duitsland. Via ons land probeerden ze terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.

