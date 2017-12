Achtervolging Antwerpen: verdachte aangehouden

In Antwerpen heeft de lokale politie gisterenmiddag een wagen beschoten tijdens een wilde achtervolging. Het kwam uiteindelijk tot een arrestatie van een dertienjarig meisje en een twintigjarige Britse vrouw. De vrouw is aangehouden wegens poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid.

Het incident gebeurde gisterenmiddag rond 12.15 uur. Een ploeg van de lokale politie Noorderkempen in Wortel merkte een voertuig op met Britse nummerplaat waarvan de bestuurster een zenuwachtige indruk maakte. Toen de politie een controle wilde uitvoeren, ging de auto ervandoor.

De politie zette de achtervolging in en ter hoogte van Merksplas kwam het tot een lichte aanrijding tussen de twee voertuigen. Aan de Herfststraat in Beerse miste de vluchtende wagen de bocht en kwam in de afsluiting rond een woning terecht. Toen de politie de inzittenden uit de auto wilde halen, reed die opnieuw weg richting de agenten.

Schoten

Daarop opende de politie het vuur op de vluchtende wagen, maar die wist opnieuw te ontkomen. Een paar honderd meter verder raakte de wagen opnieuw van de weg en kwam hij op een terrein met zandheuvels terecht. Daar reed het voertuig zich vast. De inzittenden konden uiteindelijk worden gearresteerd.

De bestuurder bleek een Britse vrouw te zijn van twintig jaar. Ze had twee kinderen bij zich: een dertienjarig meisje en kindje van twee jaar oud. De vrouw en het oudste kind werden opgepakt en verhoord.

Geen rijbewijs

Intussen is gebleken dat de vrouw reed met een onverzekerde wagen en dat ze geen rijbewijs had. Dat zegt het parket van Antwerpen, afdeling Turnhout. De vrouw is inmiddels aangehouden. Haar wordt een poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid ten laste gelegd.

Het drietal logeerde in een vakantiepark in de buurt om de feestdagen door te brengen. De twee kinderen worden daar nu opgevangen, terwijl de vrouw nog in de cel zit.