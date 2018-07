Achterstand asielaanvragen zo goed als weggewerkt

Waar er 2,5 jaar geleden nog een achterstand van 13.375 asieldossiers was, is die vandaag zo goed als weggewerkt. De asieldiensten moeten nog 4.847 dossiers behandelen, maar dat kan binnen de normale termijn van drie maanden. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in Het Laatste Nieuws.

Het aantal te behandelen dossiers door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen was in 18 jaar nooit zo laag. "Het vorige record dateert van 2008, toen het CGVS nog 4.996 asieldossiers op de plank had", zegt Francken.

Vluchtelingencrisis

Tweeënhalf jaar geleden was de situatie nog helemaal anders, klinkt het. In de zomer van 2015 was er in de Europese Unie, en dus ook ons land, een hoge instroom van asielzoekers.

Daardoor zag het CGVS in april 2016 het aantal dossiers oplopen tot 18.375. Aangezien het CGVS er zo'n 5.000 per drie maanden kan behandelen, was er een concrete achterstand van 13.375 aanvragen.