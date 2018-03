Acht opgepakt in terreuronderzoek

Bij zeven huiszoekingen in Molenbeek, Mechelen en Geraardsbergen zijn acht terreurverdachten opgepakt. Dat bevestigt het federaal parket aan VTM NIEUWS.

In het kader van een terreuronderzoek viel de federale politie gisterenvoormiddag binnen op vier adressen in Molenbeek, een in Geraardsbergen en twee in Mechelen. In Molenbeek werden acht mensen meegenomen. Zij moeten vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen en die zal beslissen of ze aangehouden blijven.

Of de acht verdacht worden van het voorbereiden van een aanslag, wil het parket niet bevestigen. Bij de huiszoekingen werden evenwel geen explosieven aangetroffen.