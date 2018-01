ABVV stelt regering ultimatum: staking of intrekken plannen

De socialistische vakbond vraagt dat de federale regering haar pensioenplannen intrekt. Gebeurt dat niet, dan volgen er stakingen.

Dat heeft Robert Vertenueil, algemeen secretaris van het ABVV, dinsdag gezegd na afloop van een federaal comité, een soort parlement van de vakbond.

Manifestatie

De verschillende plannen van de regering omtrent de pensioenen - bijvoorbeeld het pensioen met punten, de zware beroepen of de eenheid van pensioen - vormen een doorn in het oog van het ABVV. Een vakbondsmanifestatie tegen het pensioenbeleid van de regering lokte half december al 25.000 deelnemers.

De christelijke en liberale vakbond toonden zich toen geen voorstander van een nationale staking. ABVV zei het antwoord van de regering af te wachten. Intussen zijn er geen contacten geweest tussen de vakbond en de regering, klinkt het. "We gaan ons actieplan onafhankelijk van de andere vakbonden opstellen. Maar we willen zo veel mogelijk in gemeenschappelijk front werken", aldus Vertenueil.

Foto: archief