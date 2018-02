Abdeslam woont proces niet meer bij

Salah Abdeslam zal donderdag het vervolg van zijn proces niet bijwonen in Brussel. Dat meldt de voorzitter van de rechtbank, Luc Hennart, in een persbericht.

Gisteren was Abdeslam wel aanwezig in de zaal, maar wilde hij geen vragen beantwoorden. "Ik stel vast dat ik behandeld word op een erge manier", zei Abdeslam. "Er is geen vermoeden van onschuld. Mijn stilzwijgen maakt van mij geen crimineel. Beoordeel mij. Ik heb geen schrik van u. Ik geloof in Allah en dat is alles. Ik voeg niets meer toe."

De openbare aanklager eiste de maximale celstraf van twintig jaar voor Abdeslam en Ayari. De twee zouden volgens de openbare aanklager de eerste dertien jaar ook niet de kans mogen krijgen om voorwaardelijk vrij te komen. “Het maakt niet uit wie geschoten heeft, ze zijn alle drie even schuldig. De beklaagden waren zich volledig bewust van wat ze deden”, klinkt het.

Vandaag en morgen ligt het proces stil, donderdag wordt het hernomen, met de pleidooien van de andere burgerlijke partijen. Ook meester Sven Mary neemt dan het woord. Maar Abdeslam zal dus donderdag niet aanwezig zijn op het proces. Het is onduidelijk of hij in de gevangenis vlakbij Rijssel blijft of dat hij terug naar de Parijse gevangenis gaat.