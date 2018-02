"Abdeslam is opportunist"

Salah Abdeslam is een grote opportunist: hij heeft lak aan de wetten, hij erkent de rechtbank niet maar tegelijkertijd beroept hij zich op het recht om te zwijgen. Dat heeft Tom Bauwens, de advocaat van de leden van de speciale eenheden van de federale politie die zich burgerlijke partij hebben gesteld, donderdag gezegd op de tweede zittingsdag van het proces over de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat in Vorst.

"Dit is een werkelijk een buitengewoon ("hors normes") proces, en dat op alle vlakken", aldus Bauwens, die twee leden van de speciale eenheden vertegenwoordigt. "Dat begint al met de commentaren die ik lees van ministers, rechters, ... in de pers."

"Ten eerste is het de eerste keer dat iemand van de speciale eenheden zich burgerlijke partij stelt. Nochtans zijn die mensen opgeleid om beschoten te worden. Maar het gaat hier om een kwestie van bescherming. Daarnaast gebeurt die burgerlijke partijstelling anoniem, ook een primeur", aldus Bauwens, die benadrukte dat de twee leden anoniem willen blijven, en dat ondanks mogelijke wettelijke obstakels die dat met zich kan meebrengen. "Ik lees onder meer dat ministers zich vragen stellen over die anonimiteit, maar het is wettelijk, dat kan ik u verzekeren." Bauwens vraagt dan ook met klem aan voorzitster Marie-France Keutgen om die anonimiteit te behouden.

"Gebrek aan respect"

"Buitengewoon ook door het gebrek aan respect voor de wet van Salah Abdeslam. Pas op, het is een opportunist: hij heeft lak aan de wetten, hij is moe en komt niet meer naar de rechtbank, maar tegelijkertijd beroept hij zich op het recht om te zwijgen. Hij is ook moslim of jihadist als het hem uitkomt."

Bauwens is naar eigen zeggen blij dat Abdeslam in bed is blijven liggen: "Zijn houding maakt me moe", klonk het.