Abdeslam niet in beroep tegen vonnis Vorst

Salah Abdeslam gaat niet in beroep tegen zijn vonnis voor de schietpartij in Vorst. Dat bevestigt zijn advocaat Sven Mary aan VTM NIEUWS. Abdeslam kreeg eind april twintig jaar celstraf en moet een schadevergoeding van 315.000 euro betalen. "Mijn mandaat stopt hier", zegt Mary.

Volgens Mary is het de beslissing van Abdeslam zelf. Het proces draaide rond de schietpartij in Vorst van 15 maart 2016. De politie viel een schuiladres binnen, zonder dat ze wisten dat Abdeslam daar verscholen zat.

Wat volgde, was een urenlange belegering van het huis. Vier agenten raakten gewond en pas enkele uren na de eerste schietpartij kon een scherpschutter één van de verdachten uitschakelen. Drie dagen later werd Abdeslam – op dat moment de meest gezochte man van Europa – na vier maanden vluchten eindelijk opgepakt.

Abdeslam werd voor zijn aandeel op 23 april door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. De rechtbank had hem schuldig bevonden aan moordpoging op agenten in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context.

