Salah Abdeslam heeft vanmorgen verklaringen afgelegd voor een Franse onderzoeksrechter. Dat heeft zijn advocaat Didier De Quevy aan Belga gemeld. Hij bevestigt daarmee informatie van La Dernière Heure.

Salah Abdeslam wilde tijdens zijn verhoor Ali Oulkadi, zijn chauffeur uit Molenbeek, van schuld vrijpleiten. Hij preciseerde dat de rol van Ali Oulkadi na de aanslagen in Parijs er enkel in bestond om hem van Parijs naar een wijk in Schaarbeek te brengen.