Abdeslam doorbreekt stilte over aanslagen Parijs

Nadat hij maandenlang weigerde mee te werken aan het onderzoek, heeft Salah Abdeslam vandaag toch gepraat over de aanslagen in Parijs tegen een Franse onderzoeksrechter. De terrorist betuigt geen spijt. Integendeel. “De moslims verdedigen zich alleen tegen wie hen aanvalt”, zei hij. Dat bericht RTL France.

Het bloedbad dat op 13 november 2015 werd veroorzaakt, betreurt Abdeslam niet. “We vallen jullie niet aan omdat jullie varkensvlees eten, wijn drinken of muziek beluisteren”, zei hij onder meer. “De moslims verdedigen zich alleen tegen wie hen aanvalt. Zet uw woede opzij en denk eens goed na, jullie ondergaan dit lijden door de vergissingen van jullie leiders”, klonk het in een tirade tegen de onderzoeksrechter.

Daarna werd het opnieuw muisstil. De onderzoeksrechter las twintig pagina’s voor waarop allerlei vragen waren genoteerd, maar Abdeslam hield de lippen stijf op elkaar. Hij beantwoordde uiteindelijk geen enkele vraag.

Abdeslam is een belangrijke verdachte in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs en die in Zaventem en Brussel, een half jaar later. De aanslagen werden opgeëist door de terreurgroep IS. Abdeslam en zijn medeplichtige Sofiane Ayari werden in april in Brussel veroordeeld tot 20 jaar cel voor hun deelname aan een schietpartij op politieagenten in Vorst, drie dagen voor ze in Molenbeek werden opgepakt.