Aardbeving met kracht 3,1 in Limburg

In de provincie Limburg heeft zich vannacht vlak bij de grens met Nederland een aardbeving voorgedaan met een kracht van 3,1. Dat blijkt uit gegevens van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB).

De beving gebeurde om iets voor 00.45 uur. Het epicentrum lag volgens de KSB op 8,6 kilometer diepte in Molenbeersel, deel van de grensgemeente Kinrooi. Verscheidene mensen meldden op Twitter dat ze de aardschok hebben gevoeld.

In tegenstelling tot Groningen, waar aardbevingen het gevolg zijn van gaswinning, hebben bevingen in Limburg een natuurlijke oorzaak. Ze zijn het gevolg van bewegingen in regionale breukensystemen in de aardkorst. Deze bewegingen ontstaan door zogeheten tektonische krachten aan de randen van platen.

Heb ik net een aardbeving/zinkgat gevoeld?

Mijn hele kamer beefde, dat was fucking eng — Gwynne (@Gwynne_Louisa) May 25, 2018

Foto: EMSC