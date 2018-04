Aantal woningen stijgt sneller dan aantal gezinnen

De laatste twintig jaar is het aantal woningen sneller gestegen dan het aantal gezinnen. Dat is een gevolg van de toename aan appartementen, blijkt uit een studie die het Institut pour un Développement Durable (IDD) woensdag publiceert. Toch is er geen sprake van een prijsdaling.

Het aantal woningen in België is gestegen van ongeveer 4,4 miljoen in 1995 naar 5,4 miljoen vorig jaar (+22,1 procent). Het aantal huishoudens nam toe van 4,1 miljoen naar 4,9 miljoen (+19 procent).

De toename was groter in Vlaanderen (+23,5 procent woningen en +20,5 procent huishoudens) dan in Wallonië (22,1 procent en 17,4 procent). In Brussel steeg het aantal gezinnen dan weer sneller dan het aantal woningen (16,2 procent tegenover 15,1 procent). De woningtoename is onder meer een gevolg van een grotere vraag door de stijging van het aantal gezinnen.

Meer appartementen

Daarnaast speelt ook nieuwbouw een rol. De belangrijkste factor is echter de stijging van het aantal appartementen, aldus Philippe Defeyt, directeur van het IDD. "Het gaat in het bijzonder om duurdere appartementen die bestemd zijn voor mensen die investeren in vastgoed met het oog op hun oude dag of die van het platteland naar de stad willen verhuizen."

Ondanks het grotere aanbod is er geen prijsdaling. De vraag is in bepaalde sectoren nog steeds groter dan het aanbod. "Dat is het geval voor eenoudergezinnen of gezinnen met een laag inkomen", legt Defeyt uit. "Toch lijken de huurprijzen te stagneren of minder snel te stijgen."