Aantal verkeersdoden sterk gedaald

Het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen is in de eerste drie maanden van 2018 met 19 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Het aantal letselongevallen daalde met vijf procent. Opvallend is dat er voor het eerst sinds de start van de verkeersveiligheidsbarometer vijftien jaar geleden meer doden gevallen zijn tijdens weeknachten (11 doden) dan tijdens weekendnachten (7 doden). Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van het verkeersinstituut Vias.

In de eerste drie maanden van dit jaar vielen op onze wegen 84 doden, tegenover 104 in dezelfde periode vorig jaar. Nooit eerder vielen er minder verkeersdoden in die periode van het jaar. Het aantal doden is in dezelfde mate gedaald in Vlaanderen en Wallonië.

Gewonden

Ook het aantal gewonden loopt terug (van 10.980 naar 10.414, -5 procent), net zoals het aantal letselongevallen (van 8.717 naar 8.292, eveneens -5 procent). Ook dat zijn laagterecords.

Het aantal letselongevallen is afgenomen bij alle types weggebruikers, zeker bij de motorrijders (-18 procent) en de vrachtwagens (-11 procent). Enkel bij de ongevallen met een bestelwagen zijn er meer doden gevallen dan in 2017 (negen in plaats van zes).