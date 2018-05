Aantal paardrijders verdubbeld in 10 jaar

Steeds meer Vlamingen kiezen er in hun vrije tijd voor om te paard te rijden. Het aantal leden van de Vlaamse Liga Paardensport (VLP) is de voorbije tien jaar meer dan verdubbeld en ook het aantal maneges ging de hoogte in. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS opvroeg bij de VLP.

Paardrijden is de laatste jaren erg populair, zowel bij jongeren als bij volwassenen. In 2007 waren 19.345 Vlamingen aangesloten bij een paardrijclub. Tien jaar later, in 2017, waren er dat er 39.209. Meer dan een verdubbeling.

Ook aantal maneges gestegen

Om aan de stijgende vraag van de vele paardrijders te voldoen, steeg de afgelopen tien jaar ook het aantal maneges. Elf jaar jaar geleden waren er nog 387 clubs in vlaanderen, vorig jaar waren dat er 626.