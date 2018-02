Aantal mannelijke schooldirecteurs daalt

Het aantal mannelijke schooldirecteurs in het lager onderwijs is verder gedaald. Terwijl in het schooljaar 2015-2016 63,5 procent een vrouw was, steeg dat aantal het schooljaar daarna tot 65 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) opvroeg bij onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), en waarover De Zondag bericht.

Sp.a vraagt in de krant aandacht voor het genderonevenwicht in het onderwijs. "Als je kijkt naar de leerkrachten in het lager onderwijs, zie je dat vorig schooljaar maar liefst 86,4 procent een vrouw was", zegt Vandenberghe.

Volgens hem bewijzen de cijfers opnieuw dat het genderonevenwicht zeer groot is en dat er weinig tot geen verandering in komt. "Uit onderzoek blijkt nochtans dat een evenwichtige genderverhouding zowel leerlingen als leerkrachten ten goede zou komen." Vandenberghe, zelf een gewezen schooldirecteur, vraagt de Vlaamse regering om meer te sensibiliseren.