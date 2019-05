"Aantal kandidaten voor job bij politie neemt af"

Het aantal kandidaten voor een job bij de politie neemt jaar na jaar af, klaagt de liberale vakbond VSOA Politie. Ze vreest dat het beroep minder aantrekkelijk is geworden en spreekt van een "wake-up call" voor de volgende regering. "Men mag niet vergeten dat we nu al met een tekort van 3.000 personeelsleden zitten", aldus vakbondsafgevaardigde Patrick Roijens.

In 2018 meldden er zich 8.198 mensen voor een job als politie-inspecteur. Ter vergelijking: in 2014 waren er nog bijna 12.000 kandidaten. Na afloop van de selectieprocedure, die over meerdere maanden gespreid is, bleven er vorig jaar 1.157 laureaten over die de opleiding tot inspecteur kunnen starten. Dat zijn er wel meer dan in 2014 (780), maar amper voldoende om het kader op te vullen.

Aantrekkelijkheid

De liberale vakbond grijpt de daling van het aantal geïnteresseerden aan om aan de alarmbel te trekken over de aantrekkelijkheid van het beroep. "De voorbije regeringen hebben zodanig bespaard, het statuut uitgehold en de lonen gedurende achttien jaar bevroren, dat het politieapparaat her en der vierkant draait en het beroep onaantrekkelijker is geworden", klinkt het. Ook de toename van het geweld tegen de politie, dat alsmaar driester wordt, en de lakse houding zowel qua bestraffing als qua bijstand door sommige overheden, klaagt volgens de VSOA aan de motivatie van de politiemensen.

Aan de volgende regering wordt dan ook gevraagd om het statuut opnieuw aantrekkelijker te maken.

Maatregelen

“De politieopleiding wordt korter”, verduidelijkte Pieter De Crem (CD&V) deze ochtend in VTM NIEUWS. De Crem heeft een sectoraal akkoord gemaakt waarbij het statuut verbeterd is. “Er werd bespaard, maar ik stel 2 miljoen euro extra per jaar voor”, aldus De Crem die benadrukt dat het belangrijk is om “een veilig omgevingskader aan iedere burger te geven”.

Ook Kristof Calvo (Groen) vindt dat er een andere aanpak nodig is. “Jan Jambon is niet de kwaadste minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, maar er zijn wel een aantal tekortkomingen op het terrein. Zo moet de lokale rekrutering versterkt worden. Daarnaast moeten politiezones fuseren”, besluit de politicus in VTM NIEUWS.