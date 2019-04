Aantal huidkankers in 12 jaar meer dan verdrievoudigd

Elk jaar stellen artsen 38.900 huidtumoren vast in ons land. Dat is 3,5 keer zoveel als twaalf jaar geleden. Dermatologen raden aan om bij twijfel zo snel mogelijk een arts op te zoeken. Want ruim de helft van de overlijdens door huidkanker had vermeden kunnen worden, door sneller in te grijpen.

Er zijn drie type tumoren, waarvan melanoom de gevaarlijkste is. Maar alle drie stijgen ze. In 2004 waren er in totaal 11.359 gevallen. In 2016, de meeste recente cijfers, al 38.905. Dat is meer dan drie keer zo veel.

De helft van de mensen met een huidtumor wacht drie tot zes maanden tussen de dag dat ze iets vaststellen en de dag dat ze op consulatie gaan. Jaarlijks sterven 450 mensen aan een huidtumor. Vroeg ingrijpen is cruciaal, want volgens dokters kan de helft van de overlijdens vermeden worden door sneller in te grijpen.