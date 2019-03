Aantal gevallen van phishing verdriedubbeld

Ondanks alle waarschuwingen, steeg het aantal gevallen van oplichting via internetbankieren verder in 2018. Toen werden er maar liefst 9.747 gevallen van phishing opgetekend. Een verdriedubbeling van het aantal gevallen het jaar ervoor.

Bij phishing hengelen oplichters naar bankcodes of andere persoonlijke gegevens door zich voor te doen als een bank, de politie, een telecomoperator, of bijvoorbeeld een geïnteresseerde koper op een zoekertjessite.

In 2018 werden er 9747 gevallen van phishing vastgesteld. Dat is maar liefst drie keer zoveel als het jaar ervoor. De stijging is vooral te wijten aan de manier waarop de phishingcriminelen tegenwoordig te werk gaan. Ze stelen herhaaldelijk kleinere bedragen, maar aan het einde van de rit hebben ze veel buit gemaakt. In totaal gingen de fraudeurs aan de haal met meer dan 8 miljoen euro.

Hoe herken je phishing?

Je krijgt een bericht in naam van je bank of een andere organisatie die je kent (politie, een telecomoperator, enz.). In dat bericht staat een link die je naar een valse website brengt om je daar je bancaire codes te ontfutselen.

Dat kunnen de codes zijn waarmee je je aanmeldt voor internetbankieren of de pincode van je bankkaart. Maar het kunnen ook de cijfercodes zijn die jouw kaartlezer aanmaakt en waarmee je je betalingen ondertekent.

Met deze codes kunnen de fraudeurs in jouw naam frauduleuze betalingen doen met jouw geld. Vaak blijf je dan achter met een geplunderde bankrekening.

Ook via sociale media

De tijd is overigens voorbij dat phishingcriminelen alleen in mailboxen toesloegen. Ook via de telefoon, sms’jes, Whatsappberichtjes en berichtjes op sociale media proberen ze naar bankcodes te vissen.

Ook tweedehandswebsites worden geplaagd door phishingpogingen. De phishingcriminelen doen zich voor als geïnteresseerde kopers. Wanneer je bijvoorbeeld heel snel een reactie krijgt op je zoekertje - vaak in slecht Frans of gebrekkig Nederlands - van iemand die meer wil betalen dan je vraagprijs dan is de kans reëel dat het over een geval van phishing gaat.

Hoe kan je phishing voorkomen?

Geef nooit je pincode of codes om te internetbankieren via e-mail, sociale media, sms of telefoon

Negeer elk bericht dat je via een link naar de (valse) betaalsite of app van je bank brengt. Het ziet eruit zoals de echte website of app, maar het is bedrog.

Toch gegevens doorgegeven?

Wanneer je je gegevens toch hebt doorgegeven, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank. Als je ook je kaartgegevens hebt doorgegeven, neem dan contact op met Card Stop (www.cardstop.be of 070 344 344) en verander zo snel mogelijk je codes.