Aanslag Joods Museum: Nemmouche schuldig aan terroristische moord

De jury van het Brusselse assisenhof heeft Mehdi Nemmouche (33) en Nacer Bendrer schuldig verklaard aan viervoudige moord met terroristisch karakter. De twaalf juryleden zijn er dus van overtuigd dat Nemmouche de man is die op 24 mei 2014 in het Joods Museum van België het Israëlische koppel Emanuel en Miriam Riva en museummedewerkers Alexandre Strens en Dominique Sabrier doodschoot, en dat Nacer Bendrer hem daarvoor de wapens heeft geleverd. Maandag wordt de strafmaat bepaald.

Volgens de jury bleek uit het dossier en de behandeling op zitting dat Mehdi Nemmouche opgepakt was met een kalasjnikov die gewikkeld was in een laken waarop IS-leuzen stonden, met munitie, met een blauwe vest, een Nike-pet, Asics-schoenen, een laptop, een fototoestel, een revolver en een donker kostuum. Beide wapens waren, zo bleek, gebruikt bij de aanslag en op de kalasjnikov zat DNA van Nemmouche terwijl zijn vingerafdrukken op de revolver stonden. Op de blauwe jas, die gedragen was door de dader van de aanslag zaten niet alleen het DNA van Nemmouche maar ook kruitsporen. Een schoenspoor op de deur van het Joods Museum kwam dan weer overeen met de Calvin Klein-schoenen die Nemmouche droeg bij zijn arrestatie.

Op de laptop waren dan weer een aantal opeisingsvideo's aangetroffen en de stem van de man die daarin aan het woord kwam, komt volgens de jury overeen met de stem van Nemmouche. Zijn lengte en morfologie stemmen ook overeen met die van de dader van de aanslag, die te zien is op bewakingsbeelden van het Joods Museum, en met die van een man die een dag voor de aanslag het museum komt verkennen. Daarenboven is op de deur van het museum een DNA-spoor aangetroffen, waarvan het 109 maal waarschijnlijker is dat het van Nemmouche afkomstig is dan dat niet het geval is, en heeft een directe getuige van de aanslag Nemmouche herkend als de dader van de aanslag.

De these van de verdediging, dat Nemmouche het slachtoffer was geworden van een complot en een valstrik, werd door de jury volledig van tafel geveegd.

