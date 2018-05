Aanschuiven op buitenring in Zaventem

Door een aanrijding tussen een wagen en een vrachtwagen op de Brusselse buitenring ter hoogte van Zaventem, is het er al lang aanschuiven. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum, die aanraadt om de omgeving te vermijden.

De aanrijding gebeurde al rond 13.45 uur. Er was enkel materiële schade, maar de brandstoftank van de vrachtwagen werd wel geraakt, waardoor er veel brandstof op het wegdek terecht is gekomen. De brandweer probeert de olie nu op te ruimen

Twee rijstroken versperd

Twee rijstroken zijn versperd, net als de oprit van de R22. "De afhandeling neemt veel tijd in beslag, en het is moeilijk om een prognose te maken over wanneer de werkzaamheden zijn afgerond", zegt Bruyninckx.

"Met de avondspits in het zicht, is er voelbare hinder voor veel weggebruikers." Rond 16.00 uur was het er nog altijd een uur aanschuiven.

E40: ook hinder

En ook op de E40 is er hinder voor wie uit Luik komt, omdat het verkeer de buitenring niet op kan. "Daar is het een tiental minuten aanschuiven, maar als die bestuurders dan op de buitenring geraken, moeten ze nog rekenen op nog meer vertragingen", besluit Bruyninckx. Het Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om de regio te vermijden.

Foto: archief