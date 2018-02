Aanmaningen leveren miljoenen op

Aanmaningen van watermaatschappijen brengen jaarlijks meer dan één miljoen euro op. Elke watermaatschappij hanteert een ander tarief voor betalingsherinneringen en sommige verdienen er veel geld aan. Dat berekende sp.a. De partij vraagt de Vlaamse regering paal en perk te stellen.

In Knokke is de eerste brief gratis, in Limburg betaal je na het verlopen van de betalingstermijn van vijftien dagen al onmiddellijk 7,5 euro en loopt dit al snel op naar vijftien euro, concludeert Rob Beenders (sp.a) uit het antwoord van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) op een schriftelijke vraag.

"Dat facturen betaald moeten worden staat buiten kijf, maar dat watermaatschappijen op het bedrag van de factuur nog eens extra grove winst maken is ongehoord, zeker voor een basisbehoefte als water", vindt Beenders. Uit een raming blijkt dat De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, op die manier vorig jaar meer dan vier miljoen euro heeft verdiend. Alle maatschappijen samen stuurden 1.148.194 herinneringsbrieven.

Sp.a wil dat er uniforme regels worden ingevoerd voor alle drinkwatermaatschappijen. De betalingstermijn wordt in het voorstel verlengd van 15 tot 30 dagen. De eerste herinnering moet gratis zijn en vanaf de tweede zou je 2,5 euro betalen. "Het kan niet zijn dat je woonplaats bepaalt hoeveel je moet betalen", vindt Beenders.